iPhone 15のカラバリにグリーンがあったら選んじゃうかも

さわやかじゃん。

Apple(アップル)系のリーク情報で有名なMajin Bu氏が、iPhone 15にはグリーン系のカラバリが用意されるのではないかという情報をX(元Twitter)に投稿しています。

The iPhone 15 series could receive the green color. A mockup of this color was also made. It looks like it will be very similar to the green already seen on the iPhone 12 series. pic.twitter.com/8MI8kJciw6