大迫力！ 壁から飛び出すレゴのスパイダーマン

レゴで古い印刷技術まで再現。

実寸大の自動車といった複雑な立体造形からポスター的な平面作品まで、何でも作れるブロックのLEGO(レゴ)。

マーベル作品をレゴ化したものも多数発売していますが、半立体でポスターの中から飛び出してくるかのようなキット「アメイジング・スパイダーマン #31209」は、これまでにないタイプです。

