X社ヤッカリーノCEOがTV初出演。ふ～んと思ったこと10

半減した広告収入を取り戻すべく就任早々ハリウッド詣で。

広告畑出身のCEOに経営は建て直せるんだろか…。

6月にTwitter新CEOに就任したLinda Yaccarino(リンダ・ヤッカリーノ)さんが長い沈黙を破ってTVの初インタビューに応じ、イーロン・マスクのビジョンをかたちにすることが自らの役割りだと淡々と語りました。

聞き手はCNBC。広告営業責任者を務めた古巣のNBCユニバーサル系列の局です。

あんまり厳しい質問は出ないのかと思ったら、のっけから容赦なくてビックリ。そりゃそうだ…。イーロン・マスク体制になってからのTwitter(X)は右傾化が顕著ですもんね。

「だれでも自由にモノが言える世界の広場」という方針を打ち出したら、ヘイトスピーチ(誹謗中傷)、スパム、プロパガンダが増えて、広告主は潮が引くように去ってしまってます。どうなってんの⁉と問い詰めたくもなりますよね!

想念垂れ流しで周りが振り回されるイーロン・マスクとは好対照に、ヤッカリーノCEOは折り目正しい受け答えでしたが、今の現実から目を背けて未来を語って誤魔化すところもチラホラありました。

苦しい言い訳や「え、そうだったの⁉」と引っかかったところ、「へーそうなんだ」と頭に残ったハイライトを10個まとめてどうぞ。

“The rebrand represented really a liberation from Twitter,” X CEO Linda Yaccarino tells @SaraEisen. “A liberation that allowed us to evolve past a legacy mindset.” https://t.co/rGXVhef6PLpic.twitter.com/v4xr9IH5X0