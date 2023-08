ザッカーバーグ、ケージファイトは｢本当にやるかはわかんない｣

やるのか、やらないのか!?

マーク・ザッカーバーグとイーロン・マスクのケージファイトの話が浮上。冗談かと思いきや、マークはかなり体を鍛えていて、柔術も青帯に昇格するなど本気度がうかがえたのですが、マークがケージファイトを本当にするかどうかは「わかんない」と発言したと伝えられました。

先週のMetaでの社内会議の際、従業員の一人がマークにケージファイトは本当にするんですか? と質問。マークの回答は以下。

そもそもことの始まりは、MetaがTwitterに対抗するSNS「Threads」のリリースを聞きつけたイーロンが「この地球に、他の選択肢がなくなってザッカーバーグの支配下に置かれるようになるようになるのが待ち切れないね」と皮肉いっぱいのツイートしたことから。

すると、あるユーザーから「イーロン、気をつけたほうがいいよ。マークは柔術を習ってるから」と返信が来て、それに負けず嫌いのイーロンは「ケージファイトしてもいいよ、奴がやる気なら(笑)」と返事したわけです。

Twitter上でのおもしろい掛け合いの冗談で終わるかと思いきや、なんとマークが自分のインスタにイーロンのツイートのスクショと「場所、送って」と挑戦を受けた!

しかもマークは最近柔術の大会で勝ったり、青帯を取得したりとかなりトレーニングを積んでいます。

マークはこの返事を冗談ではなく、本気でしていると伝えられています。それを見たイーロンは速攻でラスベガスにある八角形の金網に囲まれたリング「ラスベガスのOctagon」と場所をツイート。

続けて「俺は『セイウチ』っていうすごい技を持ってる。相手の上に乗っかってなにもしない技だよ」と独特の冗談で返してきています。

相手に乗っかることしかできないと言っていたイーロンですが、その後UFCチャンピョンからトレーニングを受け始めました。

対戦もしているようで、イーロンの相手になった人が「イーロンの強さ、パワー、スキル、足技、寝技すべてにとてもびっくりしている」と写真付きでツイートしています。本当にトレーニングし始めてたんですね...。

さてこの二人の対戦の噂を聞いたUFCの会長が、イベントやるならうちで企画するぞ! とノリノリに。チケット代金は1枚100ドル(約1万4300円)と値段設定まで考えているようです。

マークのトレーナーは取材に対して

とTMZの取材にコメントしています。

I did an impromptu training session with @elonmusk for a few hours yesterday. I'm extremely impressed with his strength, power, and skill, on the feet and on the ground. It was epic. It's really inspiring to see Elon and Mark doing martial arts, but I think the world is served… pic.twitter.com/cq00A9Xnmw