ハワイのマウイ山火事、iPhone 14で助かった人たちがいた

Appleの緊急SOS衛星通信機能が登場したのは昨年11月。約1年ですでにすばらしい救助の役目をこなしています。ロサンゼルス郡の渓谷で道に迷ったハイカーを救出したり、アラスカの遠隔地で立ち往生したスノーモービル乗りの位置を特定したり。

そして先日のハワイ・マウイ島の山火事から逃げる人たちの救助に一役買いました。Michael J. Miraflorさん(男性)によると、家族らとマウイ島のラハイナ地区で休暇を過ごしていた際に、周囲に突然火が燃えさかっているのに気付いたそうです。Miraflorさんは、Apple緊急SOS機能で行なわれたやりとりをスクリーンショットに撮ってツイートしており、家族のひとりがiPhone 14の衛星緊急SOSサービスを使って助けを求める緊迫したメッセージが確認できます。

Miraflorさんたちがいたのはマウイ島の観光客が訪れる中心部なので、通信状態がよいとされる場所ですが、火災のせいで通信が途絶えてしまったようでこのサービスを使っています。

「白いバンの中に5人」と助けを求める呼びかけが書かれていて、その後には大文字で「どうしたらいいの!そこら中、火だらけ!」と緊迫したメールが送られています。iPhone 14から詳細を送信し、Appleの緊急SOSディスパッチセンターと現地の当局とのやりとりと、救助が終了するまで、約34分間でした。

My brother’s girlfriend’s cousin and his family were caught in their vehicle in Maui while the wildfires suddenly erupted around them.



No cell service, so Apple Emergency SOS was the only way they could get in contact with first responders. Literally saved their lives. pic.twitter.com/PpxNwTGOAf