被写体とゆっくり向き合って撮るなら、6年前のカメラでいいのかもしれない

AIによる補正力も高まってきたし、手に入れやすいデジカメから写真と付き合いはじめるのもいいのかも。

海外のカメラメディア Digital Camera Worldに、センセーショナルなオピニオン記事が掲載されていました。そのタイトルは「It's official: new cameras are not getting any better」(公式見解:新しいカメラは性能が向上していない)です。

動画の解像感は以前より向上しているし、暗いところでの撮影品質も良くなってる。AFの性能も信じられないほど高まってきたのが近年のデジカメです。いったい何をもって性能が停滞していると言っているのか。そのエビデンスはデジカメのセンサー性能やレンズ性能の評価機関であるDXOMARKのデータにありました。

新型のニコンZ9/Z8と2015年式のα7R IIが同ランク

Image: DxOMark

Digital Camera Worldいわく、DXOMARKの性能ランキング上はキヤノンEOS R3やニコンZ 9よりもニコンD850/ソニーα7R IIIのほうが上。実際にデータを確認すると、DXOMARK上は以下のカメラが最高点数となっていました。

ニコンD850(2017年) ソニーα7R III(2017年) パナソニックDC-S1R(2019年) ライカM11(2022年) ニコンZ 7II(2020年) ソニーα7R V(2022年)

高画素化のメリットとデメリット

点数の差はわずかとはいえ、2017年のデジカメが2021年のニコンZ 9、2023年のニコンZ 8を超えているというのはちょっと考えるところがある。Z 9/Z 8と同点数のモデルに、2015年のソニーα7R IIがあるということにも、思うところがある。

DXOMARKの調査には多くの人間、多くの時間がかけられるといいますが、あくまで指標の1つでしかない。けれどもDigital Camera Worldでデジカメをテストしているときも、センサーの解像度が向上してより細かいディティールが撮れる以外の項目に関しては同じような印象を抱いたそうです。

しかし解像度が高くなるということは、いちピクセルあたりの受光面積が小さくなり、ノイズが混じりやすくなっている。言われてみると、なるほどな。と思えてきます。僕は物撮り写真を撮るときに2015年式のα7R IIを使っているけど、いいレンズを使っておけば今でも十分戦えていると思ってますもの。イベント取材に持っていくとAFの遅さや顔検出の精度にやきもきするので、機動力のあるZV-E10を使っちゃいますが。

「名機」を選ぶのもありか

余裕のある方は最新モデルを新品で買ったほうがいい。これは鉄則です。特に動物や子供、クルマや電車や飛行機など動く被写体を撮ることが多いなら、被写体の認識力が高くAFが高速なデジカメを買うべきです。

でも被写体とゆっくり向き合って撮るなら、6年前のモデルでもキレイな写真は撮れます。D850もα7R IIIもまだ入手可能です。これらのボディと、良質な単焦点レンズ1本から、デジカメとの生活をはじめてもいいのではないでしょうか。