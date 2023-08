Apple TVのOSベータ版で発見された謎コード…新iPhone SE発売の予感

来月発表される (はず) のiPhone 15シリーズ! 噂では4モデルありそうですね。

…ん? なんか他にもあるんですか?

ここにきて、謎iPhoneの存在がぼんやり浮上中です。

Appleが開発するするApple TV用のオペレーティングシステムtvOS。その最新版となるtvOS 17ベータ版第5弾が今月公開されました。

Apple好きエンジニアのAaronさんがベータ版で発見したのは、未発表のiPhoneモデルに関する記述6つ。

4 unreleased iPhone models were added in tvOS 17 beta 1 but were not noticed until now. They were removed in tvOS 17 beta 5:



iPhone15,4

iPhone15,5

iPhone16,1

iPhone16,2 https://t.co/pL1OnAOQZX