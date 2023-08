Nothing OS 2.0がNothing Phone (1)ユーザーに解禁

デザイン性の高さで新たなスマホ体験をアピールするNothing。この夏リリースされたNothing Phone (2)に搭載されているモバイルOSはNothing OS 2.0。この最新OSが、初代モデルであるNothing Phone (1)でも使えるようになりました。

Nothing OS 2.0のメインとなるのは、Nothing Phone (2)らしさのひとつだったモノクロマチックなホーム画面。

そのほか、クイック設定のウィジェットや背面の光Glyph通知の種類も増えます。

Nothing OS 2.0は、Discordで配布されています。

We've now began rolling out Nothing OS 2 for Phone (1). Thanks for everyone's patience! As our capabilities strengthen, we'll be able to pull in the time gap over time.