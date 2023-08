大人気のゲーム｢Roblox｣VR版、公開5日でミリオン達成

仁義なきVRキッズ戦いの場となりそう。

アメリカでは13歳未満の子どもたちの2/3がハマっていると言われているゲームプラットフォームのRoblox。そのVRヘッドセット版といえる、Meta Quest 2/Quest Pro版が7月27日より公開されました。

驚くべきはそのダウンロード数です。

Roblox Beta went live on Meta Quest on 7/27. We have seen well over one million downloads in the first 5 days -- another step towards Roblox everywhere, on all devices. https://t.co/Ug6NQFdl5u