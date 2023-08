ウミガメの赤ちゃんロボが砂の中を泳ぐ

見た目はウミガメらしさゼロですけどね。

災害救助や惑星探査に使われるロボットにはいくつかの傾向があり、主には犬やクモのような多脚型や複数の車輪を持つタイプ、空を飛ぶドローンやヘリコプター、もしくはヘビや尺取り虫のように物の隙間や地を這うタイプがあります。

カリフォルニア大学サンディエゴ校で作られたのは、砂の中を平泳ぎするように進むロボ。

博士号を持つ生徒Shivam Chopraさんが、卵から孵りたてのウミガメの動きを元に開発しました。

ウミガメの赤ちゃんは、ヒレを使って一生懸命に砂を掻いて海を目指しますもんね。あの動きソックリのアクションで未来を目指します。

Turtally cool 🐢 @UCSDJacobs engineers created a #robot inspired by baby turtles that can swim under the sand and dig itself out too. Its agility in sand could make it useful for soil measurements, seafloor digging, space exploration & more. https://t.co/6mhrN9WcqCpic.twitter.com/a4KV4TUe8d