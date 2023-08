Vision Proのバッテリー、その名を知ってるかい？

よく聞くあの名がコイツにも。

Appleが「空間コンピュータ」と呼ぶ、MRヘッドセット「Apple Vision Pro」。

このVision Pro、外部バッテリーで駆動することが発表されていますが、そのバッテリーの名前は当初「MagSafe Battery Pack」だったところ、先日のtvOSのアップデートで「Magic Battery」に変更されたようです。

Looks like the Vision Pro battery has a new name.



It will be called "Magic Battery" as per tvOS 17 beta 5 code.



It was previously referred to as "MagSafe Battery Pack"