Vision ProでWindows XPが動くとか、大草原不可避

なぜ動かそうと…?

Appleが「空間コンピューター」と称する、MRヘッドセット「Apple Vision Pro」。これがどういうものか? まだ僕らもふんわりとしか理解できていませんが、どういうことができそうなのか? は以下よりどうぞ。

発売は2024年とまだ先ですが、とある開発者はこんな実験を行なっていました。

UTM is now running on Vision Pro (simulator)! Still need to implement input devices but here's a sneak peek. pic.twitter.com/xYnSgTdXpi