全人類のための暗号通貨＆身分証｢Worldcoin｣。利用前に瞳スキャンしてみた

ChatGPTで知られるOpenAIの創業者サム・アルトマン氏が手掛ける新しい暗号通貨「Worldcoin」。7月24日にサービスが開始しました。

それに伴いWorldアプリもリリース。日本のAppleアプリストア、Googleプレイストアでもすでに配布されています。

どんなアプリなんだろ?という話の前に、Worldcoinについてちらっと。

Worldcoinの登録には、ユーザーが自分の瞳の虹彩をスキャンする必要があり、これがサービス最大の特徴。その虹彩スキャンを行なうのが、Orbと呼ばれる球体のスキャンマシンです。

世界でいち早くWorldcoinユーザーになろうと、Orbの登録場所では一部長蛇の列ができたところも。

