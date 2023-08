壮大な目標を掲げる｢Worldcoin｣リリースから1カ月、仮想通貨の価値は？

人類の新たなIDとヒトであることを条件に恩恵を得られる経済ネットワークの構築をミッションに掲げているWorldchoin。

ChatGPT有するOpenAIのCEOサム・アルトマン氏が手がけるプロジェクトの1つです。

IDと仮想通貨WLDを得るためには、専用端末での瞳の虹彩スキャンが必要。8月頭に瞳スキャンのサービスが始まり、プロジェクトが本格始動しました。

リリース後は瞳スキャンに行列ができ注目されましたが、ユーザーが実際に入手できる仮想通貨WLDの価値は今どうなっているのでしょうか…。

リリース1カ月で、WLDはその価値を下げています。過去30日間で44%ダウン。

WLDが公開されたのは、瞳スキャン開始より早い7月24日。一瞬上昇したものの、8月頭に2.50ドル弱をウロウロしたあとは下落傾向。8月28日現在は1.28ドルにまで下がっています。このままでは、その価値が1ドルを割るのも時間の問題かもしれません。

Worldcoin登録&瞳スキャンで配布されたのは25WLD。配布当時は60ドル相当だったものの、今はそれが半減し30ドルちょい。リリースと同時に登録した初期ユーザーでも、損している人が大半なのではないでしょうか。

IDと仮想通貨の2つがプロジェクトの主な柱ですが、World IDは7月13日時点ですでに登録者数200万人。

week two of the @worldcoin launch. we saw as many as 14k daily orb verifications. World App is now at 1.7m monthly active users.



long lines (in some cases over 1000 people) from tokyo to buenos aires and on the top of the app store in all categories in multiple countries. pic.twitter.com/0l4yaGGaLq