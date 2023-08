Xが新たな認証方法として身分証＆セルフィーの提示を検討しているって？

ネットは、名無しさんでは通用しない世界になりつつあります。

X(なかなか慣れないですが元Twitter)が、本人確認機能の導入に取り組んでいるようです。これは「Blue」サブスクリプションのユーザーのみの機能で、セルフィーと政府発行の身分証明書の写真を提示が求められます。

先週、アプリ研究者のNima Owji氏が新機能を発見して、そのスクショをXに投稿しています。

スクショによると、「政府発行のIDを提示して、アカウントの本人確認をしてください。通常5分程度かかります」と書かれていて、セルフィーと政府発行の身分証明書、そしてユーザーの同意が必要な同意書が含まれています。

この同意書にユーザーが同意すると、ユーザーのデータを最大30日間、「安全とセキュリティ、なりすましの防止を含む目的」で保存することがXに許可されることになります。

#X keeps working on the ID verification. You should upload a photo of your ID and take a live selfie. https://t.co/3bdGgzlnZhpic.twitter.com/F4ssglakHR