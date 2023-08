X（旧Twitter）また改変…リンクのタイトルと本文埋め込み表示を廃止

X(Twitter)、イーロン・マスクの考える「美観」により、また仕様が変わるってよ。

記事ツイートのタイトルと記事本文の埋め込み表示を廃止するようです。

Fortune誌によると、Xに投稿されたリンクから、記事タイトルと記事の説明文を削除し、アイキャッチ画像だけを表示するようになると報道。

イーロン・マスクはその報道を肯定し「これは私から直接言っていることだ。美観を大幅に向上させるだろう」と述べました。

This is coming from me directly. Will greatly improve the esthetics.