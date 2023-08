X（エックス）本社の光る看板、まぶしすぎると苦情の嵐で撤去

想像以上の目つぶしです…。

Twitter改めX(エックス)社のサンフランシスコ本社屋上に突如現れた光る看板、もうご覧になりましたか?

イーロン・マスクはゆっくりと光り輝く「X」の空撮映像をツイートしましたが…

下から見ると、アパートの谷間でバチバチと点滅を繰り返す、まさかの目くらまし仕様。

I would be fucking LIVID. Imagine this fucking X sign right across from your bedroom. #x#twitterpic.twitter.com/FH4nqcS8oy