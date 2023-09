午前2時からの #AppleEvent で出そうな｢iPhone 15以外の新プロダクト｣まとめ

※2023年9月7日に公開された記事を、発表直前ということで再掲しています。

きっと...出るよね?

日本時間9月13日(水)午前2時から始まるApple(アップル)のイベントではiPhone 15シリーズの発表がほぼ確実と見られています。でも、登場する新プロダクトはそれだけじゃないはず。

この記事では「iPhone 15シリーズ以外にも発表される可能性があるプロダクトのうわさ」をまとめてみます。

iPhone 15シリーズと同じくらい発表がほぼ確実視されている新プロダクトとして、Apple Watch Series 9があります。

こちらについてはまず、搭載チップが新しくなるという予想があります。

本体の見た目に関してはSeries 8とほぼ同じといわれてますが、新色としてピンクが追加されるかもしれません。

また、Series 9と同時に新作バンドが発表される説も出ています。もし本当にSeries 8と本体サイズが変わらないのであれば、この新バンドは既存のApple Watchでも使えるんじゃ、という気がします。

Series 9のステンレススチールモデルには3Dプリントで作られたパーツが採用されるかもなんて噂もありました。

ほかにも、Apple Watch Series 9の発表と同時に最新watchOSの配信日も明らかになるでしょう。

この「watchOS 10」はApple Watch史上最大のアップデートといわれるほどで、使い勝手が変わってきそうな気配です。どの文字盤からでも本体横のデジタルクラウンを回せば天気やカレンダー、睡眠記録などの情報をウィジェットで一覧で確認できるようになったりします。

watchOS 10はSeries 4以降のモデルで使えるので、ソフトウェアアップデートをするだけで新しいApple Watch体験が味わえそうです。

新しい文字盤としてスヌーピーも追加されます。

Apple Watchの最強モデルとして昨年発表されたApple Watch Ultraですが、こちらの最新モデルについてはあまり目立った噂がありません。

ただ、第2世代にはカラーオプションとしてダークグレーが追加されるかもといわれています。現時点ではナチュラルの1色しかないので新色は大歓迎です。

搭載チップに関してはきっとSeries 9と同じモノが搭載されるはず。

Lightningの代わりにUSB-C端子が採用されるといわれ続けているiPhone 15シリーズですが、同時に充電ケースの端子がUSB-CのAirPods Proが発表されるとうわさされています。ちなみにイヤホン自体に特にアップデートはなく、ケースの仕様だけ変わると予想されています。

ちなみに、ノーマルAirPodsとAirPods MaxのUSB-C対応は少し先っぽいです。

