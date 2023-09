観葉植物代わりにどう？ レゴで作ったリアルなパックンフラワー

1985年に初登場した任天堂のテレビゲーム『スーパーマリオブラザーズ』は、今でも新作が出続けるほど息の長いシリーズですよね。

近年はレゴでマリオのキットが多数出ており、ゲームを再現して遊べるもの、ギミックだらけのハテナブロック、デカくてリアルで最強すぎるクッパなど、キャラクター単体のキットもお目見えするようになりました。

新作はクリボーやノコノコではなく、ステージの所々でマリオをジャマする「パックンフラワー」。

Waking soon... Discover the newest LEGO Super Mario™ set emerging from our pipeline...#LEGO#LEGOSuperMario#LEGOSetsForAdultspic.twitter.com/r6YIwU7uIm