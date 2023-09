ハリウッドのストライキ、脚本家側が勝利。AI対応はどうなる？

AIの考え方やストリーミング対応などなど。

AIへの対応や脚本家の待遇改善などをめぐって150日近くにわたりストライキを継続していた、全米脚本家組合(WGA)。今週、ついに全米映画・テレビ製作者同盟(AMPTP)との合意に達し、事態は収束に向かいつつあります。WGAはAMPTPとの了解事項の覚書と、彼らが勝ち取った権利の詳細を発表しました。

まずはAIに関して。

AMPTPにとっては、脚本家に代わってAIに台本を書かせる権利がカギだと想定されていました。でも今回の合意では、プロジェクトの中でAIをどう使いたいか、どう使ってほしいかは脚本家側で判断できるようになっています。

WGAの要約によると、

・AIは作品の執筆や加筆はできず、AIの生成物は原作としては認められない。つまりAIによる生成物は、脚本家のクレジットや分離権(訳注:TVなどの作品の著作権から派生して脚本家に認められる権利)の侵害に利用されてはならない。

・製作会社が同意し、脚本家が企業の方針に従う限り、脚本家は執筆活動にAIを使用できる。ただし制作会社は、脚本家の執筆活動にあたり、AIソフトウェア(例:ChatGPT)の使用を要求してはならない。

・製作会社は脚本家に対し、脚本家に与えられた文書がAIにより生成されたものであるか、AIにより生成された文書を含むものであれば、それを告知しなくてはならない。

・脚本家の作品をAIの訓練に利用することは、この合意または他の法律により禁止されている、と主張する権利をWGAは有する。

この最後の部分があることで、AIが合意に反するような形で使われたとき、WGAはAMPTPを再度交渉の席に着かせることができるわけです。

番組制作時に製作会社が脚本家の作業部屋として設置する「ライターズルーム」についても、WGAの要望が認められました。脚本家の最低賃金も底上げされ、製作会社から脚本家の年金や健康保険への拠出も増額されました。

待遇改善要望の背景には、ストリーミングサービスの台頭による番組の短期化・小規模化があります。かつてはライターズルームに複数の脚本家が集まり、長期間共同作業して台本を書き上げることが一般的で、その間脚本家には安定した賃金が支払われていました。でも最近は製作会社のコスト削減のため、「ミニルーム」と呼ばれる簡易な方式が濫用されていたのです。X(旧Twitter)には、そんなミニルームの体験談があふれています。

I was in a mini-room that ran for 4 weeks.



A few writers were expected to break an entire season - 10 episodes - in just 4 weeks.



the room ended and we were politely asked to write our episodes simultaneously, post-room. Unpaid for our time writing. 😒 https://t.co/fW2vLs0hWY