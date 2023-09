3,300m海底で見つけた金の卵、何が生まれたの？

中から出たのか外から入られたのかも不明。

地球の表面積の71%を占めている海には、まだまだ人類が知らないことがたくさんあります。

それを証明するかのように、アメリカ海洋大気庁(NOAA)が海底を調査した際、岩に張り付く金色の卵(らしき物)が発見されました。

8月30日に行われた調査は、アラスカ湾の水深3,300m地点。

探査船オケアノス・エクスプローラーが沈めた無人探査機が海底を潜航していたところ、光を反射して金色に輝く謎の物体を見つけたのでした。

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.Today we dive on Denson Seamount. ROVs are launching & will remain on the seafloor until ~ 3:45pm ADKT/7:45pm EDT.Join us! https://t.co/ScOhpINB18#Okeanos#seascapealaska#explorepic.twitter.com/Eq1sYeVQrr