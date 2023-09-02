マストバイの最強オーディオ機器15選。AirPods、Bose、AnkerやSonyの新作イヤホンまで。【Amazon季節先取りSALE】

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2023年9月1日9時から9月4日23時59分までAmazonタイムセール祭りの特別版｢Amazon季節先取りSALE｣を開催中。
現在、Apple AirPods（第2世代）が15%オフや｢Bose QuietComfort Earbuds II ｣が14％オフなど、オーディオ機器がお買い得に登場しています。
なお、以下の表示価格は2023年9月2日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
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お得に購入するなら今がチャンス！AirPods第2世代が15％オフ、最新の第3世代が8％オフ。
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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
｢Amazon季節先取りSALE｣は、9月4日23時59分まで開催中！
Source：Amazon季節先取りSALE