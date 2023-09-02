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      マストバイの最強オーディオ機器15選。AirPods、Bose、AnkerやSonyの新作イヤホンまで。【Amazon季節先取りSALE】

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      マストバイの最強オーディオ機器15選。AirPods、Bose、AnkerやSonyの新作イヤホンまで。【Amazon季節先取りSALE】
      Image:Amazon.co.jp

      こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

      Amazon（アマゾン）では、2023年9月1日9時から9月4日23時59分までAmazonタイムセール祭りの特別版｢Amazon季節先取りSALE｣を開催中。

      現在、Apple AirPods（第2世代）が15%オフや｢Bose QuietComfort Earbuds II ｣が14％オフなど、オーディオ機器がお買い得に登場しています。

      なお、以下の表示価格は2023年9月2日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

      セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

      ＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も2ヶ月99円セール開催中

      お得に購入するなら今がチャンス！AirPods第2世代が15％オフ、最新の第3世代が8％オフ。

      最大12時間の再生が可能！Beatsのワイヤレスイヤホンが14％オフ！

      ゼンハイザーのオープン型ヘッドホンやワイヤレスイヤホンが最大45％オフの大特価！

      あなただけのサウンドで、あなただけにフィットする｢Bose QuietComfort Earbuds II 完全ワイヤレスイヤホン｣

      圧倒的ノイズキャンセリング性能を実現！ソニーのワイヤレスイヤホンがお買い得

      ｢Soundcore 2｣や｢Soundcore 3｣などのAnker製品が最大33％オフ！

      IPX7防水仕様により頑丈で耐久性に優れ、アウトドアにもオススメ！｢Marshall ワイヤレスポータブル防水スピーカー｣が33％オフ

      ＞＞オーディオのセール対象一覧を見る

      また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

      ＞＞Amazonセール一覧へ

      ＞＞ウォッチリストの使い方について

      Amazon季節先取りSALE｣は、9月4日23時59分まで開催中！

      Source：Amazon季節先取りSALE

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