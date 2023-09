iPhone 15がUSB-C化ってことは…コレもUSB-C になるよね？

さよならLightning?

本日の夜(13日午前2時)から始まるAppleのイベントで、iPhone 15シリーズの発表が予想されています。というかたぶんそう。

今回、最大の変更点はUSB-C化だと期待されているのですが、USB-CになるのはiPhoneだけじゃないみたい。

All new Apple accessories will have to follow USB C standards, this means that even older models will be updated. Here is a Usb C model of the MagSafe Battery pic.twitter.com/QrMVJOld5u