西暦3000年のコーラはどんな味？ AIが創造した｢Coca-Cola Y3000｣

AIが考えた977年後のコーラはどんな味?

人工知能の急激な発展により、最近はテニスラケットやお茶のパッケージなど、日常のいろんなアイテムがAIでデザインされつつあります。

炭酸飲料で歴史の長いコカ・コーラでは、AIの力を借りて「未来の味」が調合されました。

それが西暦3000年の味を創造した限定発売の「Coca-Cola Y3000」。

コーラのファンが望む未来のコーラの味がどんなものか?というテーマで、人間とAIが共同開発したのだそうです。

The first ever Coke co-created by AI is here. Taste the bright, fruity taste of Coca-Cola Y3000 🫧 #CocaColaCreationspic.twitter.com/B3taG09ut2