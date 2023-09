iPhone 15シリーズで騒がれてる5つのイシュー

HOTなアイテムだけに。

発売早々、iPhone 15シリーズの一部ユーザーから発熱、フリーズなどの問題報告があがっています。全シリーズ試したMashableのStan Schroeder記者が主な5つの問題点をまとめていたので、簡単にご紹介。

編注:以下、ギズモード・ジャパン編集部でも現在、実機で再現するか確認をとっていますが、同様の報告はありません。

まず一番目立つのが「熱くて電話もおちおちできない」というもの。

ゲーム中に本体がオーバーヒートするので処理性能をわざと下げてゲームしている人もいれば、4Kの高解像度映像で熱くなったという人もいますし、充電中に熱くなった人もいて、発生状況はさまざまです。

えーマジでー?と Android Authorityが測って比べたらPixelやSamsungのスマホよりずっと熱かったのだそう。

アナリストの Ming-Chi Kuo氏が言うには、怪しいとされたTSMCの3nmプロセスの問題ではなくて、チタンで軽量化を優先するあまり冷却システムに妥協が生じたっぽいとのこと。ソフトウェア更新で解決できる部分もありそうですが、どの程度、構造的な問題なのかが気になるところです。

編注:購入直後はiOSの最適化・インデックス作成が行なわれる可能性もあります(通常より負荷がかかっていたのかもしれない)。

これは買ってすぐ、古いiPhoneから新しいiPhoneにデータを移行するとき起こる現象。フリーズしてAppleのロゴの起動画面から抜け出せなくなる初期設定のバグです。

Appleもすでに認識していてローンチ初日にアプデで対応済みですので、データ移行の前には忘れずにiOSのアップデートを!

運悪くAppleロゴの無限ループにはまってしまった人は、端末をリセットしてアプデしてからデータ移行を。

ハズレの個体かもですが、どれくらい遅いか動画で挙げてる人がいます。似た現象に悩んでる人、います?

新しいiOSに全アプリが対応するまでの一過性の現象であることを願うばかりなり。

新型は粉塵と傷が目立つという声も集まっています。こちらの人は「手垢が焦るぐらい目立つ」と書いてますよ。左がブルーチタニウム、右がナチュラルチタニウム。よ~く見れば、ボタンのまわりが黒ずんで見えなくもない…かな。

変な傷や変色、レンズにホコリのかかった状態で届いた人もいるっぽい。

Some iPhone 15 Pro units appear to have display misalignment, dirt on the camera lenses, scratches on the screen and signs of damage in various areas, there are reports of bubbles and discolored squares. This happens for units destined for the US, Chinese and EU markets pic.twitter.com/8Peh0zoaZs