サムスンのスマートリング？ ｢Galaxy Ring｣らしき記述がリーク

公式うっかりリークは今や当たり前。むしろ、Google(グーグル)なんて発売前にティザー予告をだしてくるぐらいです。だから、Samsung(サムスン)のこのリークも期待したくなる…、Galaxy Ringいよいよ出そうです。

韓国在住のSamsungユーザーが、Samsungのウェアラブル端末を管理するアプリGalaxy Wearableの中に、輪っかのような指輪のようアイコンが出現していることを発見。

これは、来年いよいよスマートリング「Galaxy Ring」が登場するか!と期待が高まっています。

Wow, Galaxy ring is coming.



Korean users have examined the files of the Galaxy Wearable app and found an icon like this. It seems like the release of the Galaxy Ring is not far away. pic.twitter.com/F8eNLf4eHB