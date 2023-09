あれ、それPixel 8 Pro？ Google公式が｢うっかり｣画像ポスト

毎年発表されるのが常のスマートフォンは、公式発表前の噂やリークがガジェット好きの楽しみです。

9月のApple(アップル)発表会、10月のGoogle(グーグル)発表会を前に、今やリークは最高潮。そんな中、Google公式が自ら画像リークを…。

問題の画像がアップされたのは、Google公式のサブスクページ(US版)。公開されていたのは一瞬で、現在はすでに削除されていますが、めざといXユーザーがしっかりスクショをとっていました。

Here's a look at the Google Pixel 8 Pro in Porcelain.



This image is from the Google Store website, which inadvertently published this image early in the promo page for "Google Subscriptions & Services".



Thanks to @android_setting for the tip! pic.twitter.com/nARd4Hz8hk