iPhone 15の発表とともに消えそうな｢あのiPhone｣

グッバイ、mini。

もうすぐiPhone 15シリーズが発表されますけれど、その裏側でひっそりとなくなってしまうiPhoneもあるようで…。

MacRumorsの記事、および著名リーカーのマーク・ガーマン氏のポストによると、iPhone 15発表後、iPhone 13 miniが販売終了になる可能性が浮上してきました。

Latest tidbits from retail:

- Low/no stock of Watch Ultras, watch bands, leather cases, MagSafe wallets, iPhone 12, 13 minis, Pro phones

- Merchandise reset on evening of Sept. 12 with manager call set for after event. Uncharacteristic for event days

- Plan to push USB-C bricks