発表後すぐ店頭に？ iPhone 15は手に取ってから予約できるかも

9月12日(日本時間では13日)に開催されるApple(アップル)イベント。iPhone 15の発表が期待されています。

例年通りだと、発表後の金曜日に予約スタート、翌金曜日発売の流れです。予約派の人は、実機を見ないままスペックで判断することになるのですが、今年は変わるかもしれません。

12日の発表会後、Appleストアの店頭に実機が展示されるかもしれない説がでてきました。

iPhone 15の発表から発売までの流れを語っているのは、AppleネタでおなじみBloombergのMark Gurman氏です。

Apple retail stores will be doing updates the night of September 12th, after the event. This implies that some new products could see near-immediate availability — or that they’ll simply be quickly putting up new marketing materials. https://t.co/SIlfWXOPhP