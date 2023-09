iPhone 15 Pro Max、バッテリー今より長持ちするかも〜！

これは嬉しい進化!

9月12日(日本時間13日午前2時)のイベントで発表される見込みのiPhone 15シリーズ。

今年のiPhoneは本当に色々な変更点がウワサされています(詳しくはウワサまとめをどうぞ)。

バッテリーの話題だけでも、iPhone 14シリーズと比べて12%〜18%の容量アップを果たすとか! これには新しい積層型バッテリー技術が採用されているなど、期待感がもりもり。

そしてまた、新しい情報追加でございます。

The new iPhone 15 Pro Max should have a 4422mAh battery. Despite this small increase compared to the previous series, it should still be more efficient pic.twitter.com/FBzQzo5be3