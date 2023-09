キスで光る！ F1用のハイテクなトロフィー

F1のトロフィー、ガジェットになる。

スポーツでも文化活動でも、順位を競う大会では上位入賞者にトロフィーが授与されるもの。カップ型や盾型、スポーツ選手のフィギュアが乗ったもの、スッキリとした抽象的なデザインなど、さまざまなものを見かけます。

PCメーカーLenovo(レノボ)がスポンサーの、鈴鹿「FORMULA 1 LENOVO JAPANESE GRAND PRIX 2023」と、テキサス州オースティン「FORMULA 1 LENOVO UNITED STATES GRAND PRIX 2023」用に、「キス反応型トロフィー」が開発されました。

「最も技術的に洗練されているスポーツには、最も技術的に洗練されたトロフィーがふさわしい」ということで、最先端でハイテクなトロフィーとなりました。

デザインを手掛けたのは、1930年よりイタリアでフェラーリなどを手掛けているPininfarina(ピニンファリーナ)社。

以前にもレトロなドライビングシミュレーターや、iPhoneケース、トラクターなどさまざまなアイテムをカッコ良くしてきたパイオニアです。

勝者はトロフィーにキスをするのが慣例。レノボとピニンファリーナの2社は、そこに目を付けたわけですね。

授与された選手の国籍に伴い、国旗の色に光るギミックもユニークです。実際にオランダの国旗と同じ色に光る様子をご覧ください。

The winners' trophy lighting up in the Dutch flag after Max gives it a kiss 😘🇳🇱 pic.twitter.com/1zO4CNxLJE