M3チップのMacBook待ちの人に、ちょっと残念なウワサがあります

正直待ってたんですが…。

次のMacBookのM3チップはどうやらすごそうだ!というウワサあり。

M3チップはこれまでのチップよりかなり高性能になりそうだぞ?みたいな雰囲気があって(詳しくはこちらをどうぞ)個人的によし、ならば狙おう。となっていたんですけど、ちょっと残念なお知らせ。

Apple(アップル)関連の情報に精通したアナリスト、ミンチー・クオは、年内にM3チップ搭載のMacBookを発売する様子はないと報じています。

看起來到今年年底前,Apple應該都不會發售新款的MacBook (配備M3系列處理器) 機型了

==

It seems that Apple will not launch new MacBook models (equipped with M3 series processors) before the end of this year.