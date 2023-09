手堅いアプデになりそう。10月4日のGoogle発表会＆Pixel 8に期待すること

10月4日に開催されるMade by Google。

Google(グーグル)の最新スマートフォンPixel 8の発表が期待されています。

9月のApple(アップル)発表会後に開催するGoogle。AndroidとiOSを自由に行き来しているユーザーなら、どちらも見てから次の端末を決めたいという贅沢な人もいるはず。

で、Pixel 8ってどんな端末になりそうなの?

Phone 15シリーズと同様に、今ある噂をまとめていました。

まずは外観。

噂&公式画像リークから確認できたのは、Pixel 8シリーズはPixel 7に続いて角丸が継続されていること。

端末背面の特徴的なカメラ周りも、そのままデザインキープされているようです。変わりそうなのは、ディスプレイがエッジぎりぎりまでフラットになりそうなことくらい。

他に外観にも関係することで変更の可能性があるのがSIMトレイ。

Pixel 8/ 8 ProからeSIMのみ対応で、物理SIMは不可、SIMトレイはなくなるかもという噂がありました。が、現状はPixel 7と同じく、eSIMと物理SIM両方に対応する(=SIMトレイあり)が有力みたい。

カラバリは折りたたみスマホのPixel Foldと同じく、白系のポーセリンと黒系のオブシディアンが予想されています。Pixel 8シリーズのスペシャルカラーとしてもう1色はあっていいはずで、そこはライトブルー説が有力です。

Pixelといえば、その画像の綺麗さには定評があります。Pixel 8/ 8 Proの機能で期待するのは、夜間撮影モード「Night Sight」。画像だけでなく動画にも拡大されると言われています。

また、上位機種のPixel 8 Proはトリプルカメラとなりますが、その1つウルトラワイドカメラは画質アップの可能性あり。

PIxel 8/ 8 Pro共通で、Appleの衛星を使った緊急通知のような機能が搭載される=Android初の衛星接続が可能になるという噂もあります。

Pixel 8/ 8 Pro両者に採用されるのは、たぶんGoogleチップ第3世代となるTensor G3。Xにポストされた噂によれば、コードネームはZuma。Samsung(サムスン)の3nmがベースになっており、AppleのBionicチップに引けを取らない存在だとか。

“Zuma" is most likely going to be fabricated on the Samsung 3nm GAAFET process node, which, as I’ve been told by sources in the industry, is looking very good so far with efficiency that should at least match TSMC’s 3nm process. We will see how it turns out in the end, though.