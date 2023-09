もうちょいでマイクロソフトが発表しそうな｢Surface新製品｣まとめ

新ノートPCと、それから…?

年末商戦をにらみ、新しいガジェットがあちこちから発表される季節がやってきました。今週9月21日(日本だと9月22日未明)にMicrosoftが「スペシャルイベント」を開きます。今までの発表タイミング、そして漏れ伝わってくる情報によれば、Surface祭りとなりそうです。Surface Go 4やSurface Laptop Studio 2、Surface Laptop Go 3が出てくるんじゃないかと期待してます。

でもいきなり暗雲。去っていった立役者

一方、Microsoft社内的な事件もありました。9月18日、MicrosoftはSurfaceのプロダクト責任者、パノス・パネイ氏の退社を発表したんです。Microsoftに20年弱を捧げてきたパネイ氏は、10年前のSurfaceローンチの立役者でもあります。Bloombergによれば、パネイ氏はAmazonのデバイス部門責任者になることがわかっています。なお後任は、コンシューマー向けチーフマーケティング・オフィサーのユスフ・メディ氏です。

新Surfaceを発表しようってときに、そのプロダクト責任者の退任を発表するのは謎のタイミングです。ただ、今回発表するプロダクトはそこまで画期的ってわけでもないから、別にいいやみたいなことなんでしょうか?

ハードウェアのアップグレード

去年のSurface Pro 9以来、次のSurface Proがどうなるかはあまり伝わってきてません。でもSurface Pro 10が発表される可能性もまだあります。

Surface Laptop Studio Image: Microsoft

ただ現時点で情報がいろいろ入ってるのは、Surface Laptop Studio 3とSurface Laptopです。WinFuture.deが入手した、Microsoftがヨーロッパで小売店向けに提供した情報から詳細なスペックまでわかってきてます。

WinFuture.deによれば、Surface Laptop Go 3はIntel Core i5-1235Uチップ搭載で、クロック周波数は最大4.4Ghz。現行のSurface Laptop Go 2はお値段599ドル(約8万8000円)〜に対してコスパが高いと好評でしたが、バックライトのキーボードとかそこそこ良いディスプレイとかRAMが小さいといったことが不満点でした。でもリークした情報によれば、Surface Laptop Go 3は、去年と同じ12.45インチのPixelSenseタッチスクリーン搭載ながら、RAMは8GB、SSDは256GBと拡張されてきそうです。

Windows Centralでは、匿名の情報源による話ですが、Surface Laptop Go 3の最小価格は去年より少し高めの749ドル(約11万円)になると伝えてます。なので総合すると、最小スペックが若干引き上げられる分、価格も上がるということなんでしょう。

2021年にデビューした14インチのSurface Laptop Studioは、ちょっとお高いけどしっかりした2 in 1マシンでしたが、この2年間アップデートされてませんでした。上記の小売店向けデータによれば、Surface Laptop Studio 2も、Intel Irix Xeグラフィックスチップ搭載のベースモデルでも前より価格が若干上がりそうです。よりハイエンドなものは「Raptor Lake」Hシリーズチップ搭載です。

Surface Laptop Studio 2の一番安価な構成のCPUはIntel i7-13700Hで、現行のi7-11370Hからステップアップします。ハイエンドな方では、Nvidia Geforce RTX 4050GPUに16GBのRAM、512GBのSSD搭載モデルや、RTX 4060にIntel Core i7-13800H、SSD 1TBバージョンもあるようです。まとめると、先代同様にパワフルなノートPCで、グラフィックス性能が向上するんだ、という印象です。画面サイズ・解像度は同じで最大リフレッシュレートは120Hz、ただmicroSDスロットが追加される分便利になります。

Surface Go 3 Photo: Florence Ion / Gizmodo

Surface Go 4に関しては、Windows CentralのZac Bowden氏が「出ます」って言ってるだけで、それ以外とくに情報ありません。最初の噂では、ARMベースのQualcomm Snapdragon 7cで大きくアップグレードされるという話でしたが、実際はIntel N200チップになるかもしれません。

AI、ソフトウェア関係では?

今回のイベント向けには、ソフトウェア関連の情報はもっと少ないですが、多分Windows 11のAI Copilotに大きなフォーカスが当たることでしょう。MicrosoftはCortanaをついに終了したばかりで、その後任はサードパーティアプリとの統合で補うのかもしれません。

Windows 12に関しては、多分今回のイベントでのアップデートはなさそうですが、噂では2024年公開と言われてます。

Microsoftのイベントは、米国東部時間で9月21日(木)午前10時(日本時間9月22日2時)〜です。