あのクルマとeバイクがコラボした1,959台限定の電アシ自転車

ミニは自転車になってもかわいい。

誰もが電動自転車に乗っている今、異業種とeバイクのメーカーがコラボしたモデルも多数出ています。これまではEV化したハマーや、ファッション・ブランドのモンクレールなどがありましたよね。

今度はイギリスの大衆車ミニが、ジェット・パックのようなバッテリーを持つ未来感漂うフランス製eバイク「Angell」とタッグを組みました。

完成したのは「MINI E-Bike 1」。カッコよさとかわいさの両方を兼ね備えています。

Save the date. On September 19th, we'll be unveiling the very first @MINI electric bike designed in partnership with Angell Mobility. Stay tuned!



--#MINI#electricbike#angell#mobilitypic.twitter.com/nIqLey7KIW