消えたF-35戦闘機の残骸見つかる。深まる謎

どんだけステルスなんだ…。

米サウスカロライナ上空で9月17日午後2時ごろ、世界一高額な戦闘機F-35BライトニングIIに不測の事態が発生。パイロットがパラシュートで緊急脱出後、戦闘機は自動操縦のゾンビ状態でどこかに飛んでいき、米軍が全国民に目撃情報を求める異例の事態となりました。

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.