任天堂がドイツでSwitch 2をこっそりデモしていた？

待望の次世代Nintendo Switch、もう触った人がいる!

Nintendoは先月、ドイツのゲームコンファレンス「GamesCom」に参加し、Nintendo Switch 2のデモンストレーションを開発者向けにしたと報じられています。

Eurogamerによると、この情報は匿名の人からのタレコミだそう。

Eurogamerは、コンファレンスに参加していた開発者が新しいSwitchを間近で見る機会があったと報じています。

また、2017年にSwitchと同時に発売された「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」の強化版がデモで使われていたとのこと。

先月、Windows CentralのJez Corden氏が、任天堂がSwitch 2について議論しているという噂を報告していますが、それを裏付けたことになりますね。

Heard some rumors recently that Nintendo maybe showed/maybe discussed the new Switch behind closed doors to select press/devs @ Gamescom.



Full reveal/leaks may be relatively imminent.