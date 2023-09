無事助かって良かった…クマ監視ウェブカメラに向かって救助要請した遭難者

アラスカのカトマイ国立公園にはヒグマがたくさん生息していて、サケを求めて集まってきたヒグマの様子をウェブカメラで観察しています。

その様子はExplore.orgで配信されていて、世界中の自然愛好家が昼夜を問わず見守っているんです。

しかし、先週カメラが捉えたのは野生動物ではなく今にも凍えそうな人間。異変に気づいた視聴者が報告し、無事に救助されたんですよ。

ウェブカメラが設置されているのは標高3,000m付近。その日の天候は雨で、霧も出ていたために視界は限られ、風も強かったそうです。

Bear Cam saves a hikers life! Today dedicated bear cam fans alerted us to a man in distress on Dumpling Mountain. The heroic rangers @KatmaiNPS sprung into action and mounted a search saving the man. - more details to come. pic.twitter.com/JzgfApK371