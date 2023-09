落ちるときは一緒だよ。鎖でつながれたプレイヤーで登る『Only Up』のようなゲーム

阿鼻叫喚の実況になりそう(愉悦)。

Anegar Gamesから、アクションゲーム『Chained Together』が発表されました。最大5人のマルチプレイに対応したシンプルなゲームで、『Only Up』のマルチ版のようなシステムです。

一人が落ちたらみんなで落ちようね

2023年5月にリリースされた『Only Up』は、ただ登るだけのシンプルすぎるゲーム性が話題となりました。落下とやり直しを繰り返す理不尽っぷりは、壺おじこと『Getting Over It with Bennett Foddy』に通じる魅力と魔力がありますね。





今や『Only Up』はゲーム配信の定番となりましたが、今回登場した『Chained Together』はそのフォロワー的タイトル。登るだけのシンプルなゲーム性に加えて、最大5人のマルチ要素と、鎖で繋がれたプレイヤーという要素を足してきました。

Image: Steam

つまり、登るも落ちるも他プレイヤーと一蓮托生。落ちそうな人を鎖で引っ張り上げたり、ギミックでプレイヤーを移動させることもできるみたいですが、一人の責任が全員の落下に繋がる緊張感もあるわけです。こいつはヒリつくねぇ…。

『Chained Together』はPC版が2023年10月にリリース予定。また、アイディア元となった『Only Up』は、近日中の配信停止がアナウンスされています。『Chained Together』はソロプレイもできるため、実況界隈の主流はこちらになっていくかもしれません。