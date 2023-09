猫ちゃん探索サイバーパンクゲーム｢Stray｣が劇場アニメに！

映像作品との相性良いと思いますよ。

猫を操作してサイバーパンクな世界観を駆け巡るアクションアドベンチャーゲーム『Stray』。開発スタジオには人間よりも猫の方が多いほどに、猫への愛に溢れた一作です。

2022年7月にSteamやPS4・5で配信された本作が、劇場向けの長編アニメ化されることがEntertainment Weeklyにより報じられました。大画面で猫ちゃんに会える!

STRAY is set to become a animated feature film from Annapurna Animation. pic.twitter.com/WKXzcBdU6A