大統領選にAIが及ぼす影響。トランプ前大統領のインタビューはフェイクか？

2024年に行なわれるアメリカの大統領選挙。

現大統領のバイデン氏、前大統領のトランプ氏が立候補を表明しており、日本でも大統領選に向けたニュースを目にすることが多くなってきました。

テレビ討論会への出演、各地を回っての講演、SNS活用に続き、注目されているのは選挙におけるAIの活用方法。今年春、バイデン政権を厳しく批判する動画を公開した共和党ですが、その動画はAI生成されたものでした。

画像・動画・音声すべてに対して、頭のどこかで「それ本物なのかな?」がチラつく現代社会。有権者にとっては、選挙という大舞台の表にAIがどれほど登場するのか気になるところです。

先日、公開されたトランプ氏の音声インタビュー。一部の有権者から「AI生成フェイクでは?」の声が挙がり、ネットで検証が進むなど話題の的になっています。

生成AIの普及によって、メディアと政治に対する不信感は急増。ディープフェイクを疑ってしまう疑心暗鬼の心からは誰も逃げられません。

8月31日、右派系報道機関として知られるReal America’s Voiceネットワークにて、トランプ氏の独占インタビューが公開されました。

President Trump calls indictments election interference: ‘They’ve overstepped’



President @realDonaldTrump says Democrats have overstepped their bounds by targeting him with repeated indictments and lawsuits during his re-election campaign. “If I was doing badly in the polls, I… pic.twitter.com/jorCcfzTSF