X、結局ヘイトスピーチを全然コントロールできてない

Xは以前、Xについて虚偽の情報を発表したとしてある研究団体を訴えたことがあります。

その研究団体Center for Countering Digital Hate(CCDH)が、Xがヘイトスピーチを削除していないという報告書を公表しました。

報告書によると、CCDHがヘイトスピーチを含むと判断した投稿の86%に対してXは何も措置を取らなかったと主張しています。

CCDHの研究チームは、8月30日と31日にXのユーザーからヘイトスピーチの違反として報告された100のアカウントから300件の投稿を収集。

これらの投稿は、2人の研究者によってそれぞれ審査され、ナチスの大虐殺をなかったこととしたり、ナチスを賛美するなどの反ユダヤ主義、また白人至上主義に賛成していていたり、反黒人主義など、さまざまな違反内容を含んでいることが確認されました。

1週間後、研究チームが確認したところ、300件の違反投稿のうち259件がXにまだ残っていたと述べていて、しかも投稿は明確にX社のヘイト行為のポリシーに違反しているにも関わらず何も対処されていなかったとのこと。

報告書が公表された時点で、この100のアカウントのうち90アカウントがアクティブな状態だったそうです。

米Gizmodoもこれらの投稿を確認したところ、ほとんどはハッキリとしたヘイト発言でした。ヒトラーを「白人の子供たちの英雄」とラベル付けてある投稿や、また別の投稿では「人種混合を止めるように」とうながしているものも。

他にも、白人の家族がピクニックを楽しんでいる白黒写真が掲載され、「白人だけのアメリカは素晴らしかったと認めよう」というキャプションがついていました。

CCDHの研究チームは、

と述べています。

対するXはCCDHの報告書が出る前日、CCDHの主張に異議を唱える声明を公表。CCDHが挙げている投稿に対して実際には執行措置を取っていると主張しています。

また、CCDHがユーザーの総数を誤って表現していると非難もしています。

CCDHは、識別した100のアカウントが合計で1,06万106人のフォロワーを持っていると主張しています。

Tomorrow the Center for Countering Digital Hate (CCDH) will release a report on how X allegedly moderates content. While we wish the CCDH would have sent us the full report for a fair review, the choice was made to share their purported findings with journalists.



