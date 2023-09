チキンをキチンと理解。科学者がAIでニワトリ語の解読を可能に

「コケコッコー!」はなんて意味?

ワンコやニャンコを飼っている人は、彼らが何を言いたいのか知りたいもの。お喋りができたらなぁ…って思いますよね。

もしかしたらAIの力を借りて、近い将来それが実現するかもしれません。

日本にある情報経営イノベーション専門職大学で教鞭をとる、エイドリアン・デイビット・チョック教授が発見したのは、AIと機械学習を使ってニワトリの感情を理解する方法。空腹、恐怖、怒り、満足感、興奮、苦悩といった、6種類のニワトリの気持ちがわかります。

用いられたのは「Deep Emotional Analysis Learning (DEAL)」という技術。聴覚データに複雑な数学的アルゴリズムが使われ、時間を掛けて新しい発声パターンを学習しました。

Groundbreaking Research Reveals the Hidden Language of ChickensMount Gambier, Australia - In a remarkable study, scientists can now decipher the emotional states of Chickens through listening to their vocalisations. Utilising cutting-edge artificial intelligence and machine… pic.twitter.com/9zRy6HNftV