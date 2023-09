X（Twitter）に音声・ビデオ通話を追加するらしい。それ、誰が求めているの？

ごめん、タイトルに本音が漏れちゃった。

Twitterの買収から、SNSサービスへのさまざまな変革を求めてきたイーロン・マスク。そして昨日、「X(旧Twitter)」への新しい機能をポストしました。なんとそれは音声通話・ビデオ通話。

Video & audio calls coming to X:



- Works on iOS, Android, Mac & PC

- No phone number needed

- X is the effective global address book



That set of factors is unique.