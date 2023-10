【グーグル発表会ライブ更新中】今夜はちょっと夜更かし。新型ピクセル発表会 #MadeByGoogle

日本時間で23時スタートなので、翌日にあまり響かない。

あとちょっとで開催ですが、今夜はGoogle(グーグル)の新製品発表イベント、「Made By Google」があります。何が発表されるかは見てのお楽しみ...といいたいところですが、公式アナウンス/非公式リーク問わず、すでにたくさんの情報が出回っており、どんなハードウェアが出てくるかはだいたい見当ついている状態です。おやすみなさい。





...ちょっと待った!

5月のGoogle I/Oでは、新しいスマホの話もそこそこに、新しいAIの発表がいろいろありました。

そう、Googleの新製品って、スマートフォンもそうですがその上で走るAIやソフトウェアじゃありませんか? いまやPixelカメラの代表的な機能となった「消しゴムマジック」のような、あっと驚く新技術の発表に期待したいところです。

グーグル発表会は本日の23時から行われます。発表会のようすはGoogleのサイトやYouTubeでライブ中継されるので、新情報をいち早く知りたい!なら、ストリーミングをチェックしてみてください。





ただ、Googleの発表会って、Appleと違って日本語字幕ないんですよね...

はい、ギズモードではこの記事をライブ更新して、発表内容を逐次まとめていきます。ぜひ御覧ください。

ライブ更新スタート

さぁやってきました、Pixel 8の朝(日本は夜)! NY57のチェルシーホールから世界を結んで生配信です。

本日のメニューはPixel 8と8 Pro、Pixel Watch 2、あともしかしたら、AIで一大進化が期待できるChromebook Proです 。

Piuxel 8 Proは7と同じ6.17インチ、無印は少しちっちゃい6.17インチになりそうな気配。ってもう、発表前からほぼほぼわかってます。

いざ開始時刻! になっても「The w8 is over.」のままっすね。 配信ラグ?にしては待たせますね...

ちょっと遅れてスタート!

スタバっぽいカフェのワンシーンの小芝居から。新端末の噂してます。

ヘアサロン、海底、庭…いろんなPixel活用シーンをさっとトーク。

いよいよ本番スタート! リックさん登壇。「日本と残りのみなさん、ウェルカム」と日本アピール 。

(しかもYouTubeの概要欄から日本語字幕の動画が案内されました! AIによる翻訳っぽい)

本日1回目の「AI」 いただきました!

OS全体でAIをレベルアップした、「AIファースト」でこの道10年、やっと実ってきた、と現況を説明中。