Apple公式の｢一緒に勉強しよ？｣動画。これは最新のMacBook Air

今から1時間半、一緒に勉強(仕事)しませんか?

YouTubeでよく見る「一定時間一緒に勉強する」動画。動画の中の人も、それを見ている人も勉強。

画面で区切られた世界ではありますが、動画を流しながら取り組むとなんとなく誰かと時間を共有している気持ちになります。バディのいる勉強タイムって、やる気がでますね。

なので、それ、Appleもやってみました。

Video: Apple / YouTube

勉強バディはストーム・リード

Appleの一緒に勉強動画は90分間。バディは海外ドラマ『THE LAST OF US』の演技で今年のエミー賞にノミネートされるなど活躍中の俳優、ストーム・リード。現役大学生です。

90分の勉強動画は3つのセッションにわかれており、25分の集中タイムと5分間の休憩タイムで構成されています。

うるさくもなく静かすぎないBGMが集中力を高めますね。それぞれ勉強(作業)しているけど、誰かがそこにいるような気配が「一緒に勉強」動画のよさです。

途中着ぐるみが登場したり、勉強終わったら花火上がってパーティータイムが始まるのがApple版らしいな…。

ちなみに、リードさんが使っている端末はM2チップ搭載のMacBook Airの15インチです。

Source: YouTube