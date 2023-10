空間コンピューティングの一部となる？ ｢AirTag 2｣は2025年に

どんな変化が? ってところにも期待です。

財布やカバン、自転車などさまざまな持ち物に仕込んでおくことで、場所を追跡できるApple(アップル)の忘れ物防止タグAirTag。

僕もカバンとポーチに仕込んでいます。なくなった! みたいなことはないけど、心配性な僕にとっては「場所がわかる」って安心感がとにかく最高です。

そんなAirTagの新モデルは、アナリストの報告によると2024年の年末に量産が予測されていました。

Prediction update:



The mass production schedule for AirTag 2 has been postponed to 2025. https://t.co/TF2uSuSEvX