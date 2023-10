ゲームボーイの互換機｢Analogue Pocket｣にスケルトン登場

いつの時代でも透明筐体のガジェットは魅力的。

今はもうゲームボーイやゲームボーイアドバンスで遊ぶ人は少ないと思いますが、かつて遊んだ名作をまたプレイしないなー…なんてこと、ありませんか?

テクノも演奏できるGB互換機「Analogue Pocket(アナログ・ポケット)」は、レトロゲーム好きならすぐ買うべき逸品。

発売前から名機扱いでしたが、このたび中の基板が透けて見えるスケルトン仕様がお目見えすることになりました。

Analogue Pocket - Transparent Limited Editions.Available in highly limited quantities.$249.99On sale: Sep 29th, 8am PDT.Shipping in: 2 weeks.See more info at https://t.co/UCfveS6bwLpic.twitter.com/Ag2vysO2UO