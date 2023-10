次のApple PencilはUSB-Cでの急速充電に対応するかも

「かも」ですよ。可能性の話。

最近Apple Pencilの新型が出るのでは?みたいなウワサが流れていますけど、なんだかOS側からもその可能性が発見されたみたいなんです。

iOS17.1のベータ2には、Apple Pencilに関するコードが追加されていて、「すぐに充電するにはUSB-Cに接続してください」といったテキストが含まれているそうな。

USB-Cに接続??

はい、そうです。現在Apple Pencil(第2世代)って非接触充電でUSB-Cではありません。

となると、今後USB-Cでの急速充電に対応したApple Pencil(第3世代)が登場する可能性があるかもね!

iOS 17.1 Beta 2 (21B5056e) changes:



- Double Tap support added to watchOS 10.1 Beta 2 for Apple Watch Series 9 and Ultra 2

- New Standby settings



Apple Pencil 3?



Also, code in beta 2 suggests that Apple might be planning an Apple Pencil 3 with USB-C charging support.