知らぬ間に筒抜けということも…。

自然に会話のように文章を打ち込むと、答えを返してくれるAIチャットサービス。いま急速に注目を集めています。とはいえ、この対話型のサービスは、悪用されると危険だとする研究者たちの声も高まっています。

このほどWiredには、AIチャットサービスの開発提供で知られるOpenAI、Anthropic、Meta(メタ)とGoogle(グーグル)の大規模言語モデルの研究結果が登場。

AIチャットのベースには、ユーザーの文章を解析して情報を返す大規模言語モデルの存在があるわけですが、その賢さが、ときにユーザーの意図せぬプライバシー侵害へとつながることもあるそうです。

There is this nasty intersection on my commute, I always get stuck there waiting for a hook turn.(ここが通勤でひどい交差点。フックターンを待つ間、いつも渋滞にはまる)